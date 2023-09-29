Varis (İbrahim saraçoğlu kürü): Deri altını rehin aldı ise altın öneri burada! Sırrını hiç kimse bilmiyor
Özellikle bacaklarda sıklıkla görülen varis dışardan görülen ayrıca tedavi edilmediğinde rahatsız eden ve çoğalan bir hastalık türüdür. Varisler çoğaldığı zaman hem rahatsız eder hem de büyük sonuçlar doğurabilir. İbrahim Saraçoğlu’nun varis için kürleri sayesinde düzenli olarak kullanıldığı zaman varisler azalır ve yok olur. İbrahim Saraçoğlu’nun varis için kürleri nelerdir?, Varis nasıl tedavi edilir?, varis için bitkisel yöntemler nelerdir?, İşte bu soruların yanıtı…
Kısaca varis ciltte dolaşım bozukluğu demektir. Varis toplar damarların genişleme, uzaması ve kıvrımlı hale gelmesi olarak adlandırılır. Görünüş olarak kötü bir görümünü vardır. Rahatsız edicidir.
Varis İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisi
1 su bardağı su
Yapılışı: Kaynayan 1 bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisinden atılmalıdır. 3 dakika boyunca kaynadıktan sonra süzülüp ılımaya bırakılmalıdır. Günde 1 defa sabah kahvaltısından 2 saat sonra içilmelidir. Her gün mutlaka tazesi yapılmalıdır.
1 tatlı kaşığı çoban çantası
1 su bardağı su
Yapılışı: Kaynayan 1 bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisinden atılmalıdır. 3 dakika boyunca kaynadıktan sonra süzülüp ılımaya bırakılmalıdır. Günde 1 defa akşam yemeğinden 2 saat sonra içilmelidir. Her gün mutlaka tazesi yapılmalıdır. Ve her gün uygulanmalıdır. İçerisine herhangi bir katkı madde konulmamalıdır.
Aloe vera 2 parça yeterli
Yarım su bardağı kadar zeytinyağı
2-3 yemek kaşığı at kestanesi yağı
Yapılışı: Bütün malzemeleri kap içerisinde karıştırın. Bu karışımının ağzını kapatın ve her gün düzenli olarak varislerin olduğu bölgelere uygulayın. Karışım bitene kadar devam edilmelidir. İsteyenler bu karşımı daha fazla yapabilirler.
Günde bir defa 5 gr üzerlik tohumu suyla yutulmalıdır. İki hafta boyunca kullanılırsa varise iyi gelir.
Yarım çay kaşığı muskat rendesi veya 1/6 muskat parçası, her gün ağızda eritilerek yutulmalıdır. Yılda 2 hafta buna devam edilir.(Aidin Salih önermektedir.)
Varisli olan bölgeye sarı kantaron yağı sürüldüğü zamanda iyi gelmektedir. Günde mutlaka 1 defa masaj yaparak sürülmesi gerekir. Düzenli olarak uygulanmalıdır.
Elma sirkesi yine o bölgeye sürüldüğü zaman iyi gelmektedir. Özellikle sık ve düzenli kullanmak gerekir.
Spor yapmak veya bacak egzersizleri yapmak.
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