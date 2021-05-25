Varis Baba kimdir? Varis Küçük kimdir?

İstanbul Polisi'nin Sedat Peker'e yönelik operasyonu sırasında Peker'in bürokraside işlerini takip eden Varis Küçük de, dinlemeye alınmıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Varis Küçük’ü annesinin cenazesine katılmış, “Şahsım üstünde çok büyük hakkı olan kadim dostum VARİS BABA'nın (Küçük)> saygı değer annesi FATMA KÜÇÜK Hanımın cenazesine katılım fotoğrafım.” diye paylaşım yapmıştı.

Daha önceden medyaya yansıyan ve iddiaa edilen haberlere göre, polisin Sedat Peker'e yönelik operasyonu sırasında birçok kişinin telefonu mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı. Bu kişilerden biri de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Varis Küçük'tü. Varis Küçük 11 Mart 2004 tarihinde bir kişiyle yaptığı telefon konuşmasında Formula 1 arazisinin hemen yanında 900 dönüm bir arazinin paylaşımını konuşuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Herkesi uyarıyorum. Hedef Türkiye'dir, hedef birliğimizdir. Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek' dedi.