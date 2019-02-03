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"VAR'ın adaletine nasıl inanayım"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş:- "Hakem hata yapabilir, VAR geldi. Hakem doğru karar veriyor, VAR ile yamultuyor. VAR'ın adaletine nasıl inanayım. Olmaz olsaydı bu VAR"- "Kapalı kapılar ardında bu takım düşürüldüyse bize kibarca, 'Yazık, bu paranızı buralara harcamayın, biz sizi zaten sildik attık" desinler"

03 Şubat 2019 Pazar 22:48
"VAR'ın adaletine nasıl inanayım"

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya'ya tepki göstererek, "Hakem hata yapabilir, VAR geldi. Hakem doğru karar veriyor, VAR ile yamultuyor. VAR'ın adaletine nasıl inanayım. Olmaz olsaydı bu VAR." dedi.

Hüseyin Üneş, Erzurumspor'un sahasında 1-0 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, oynadıkları futbola hakem hatalarının darbe vurduğunu belirtti.

Futbol kamuoyunun görüşünün, hakemin kanaatinin sahadaki oyunun çok önüne geçtiği yönünde olduğunu dile getiren Üneş, "Sahamızda iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da oldu. Bunlardan biri MKE Ankaragü maçıydı, alkışlayarak gönderdik. 10 kişiydi rakibimiz atamadık, rakibimiz kazandı. O maçta futbol şansı onlardan yanaydı. Maçın hakeminin ismini bile hatırlamıyorum." diye konuştu.


- "Bir Arda geçti Erzurum'dan"


Üneş, ligin ilk yarısında Kasımpaşa ile oynadıkları maçı anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İsim vermeyeyim diyorum ama bir Arda geçti Erzurum'dan, herkes ismini biliyor, hatırlıyor. Erzurum'un 3 puanını çaldı. Daha sonraki haftalarda bu hatalar devam etti. Akhisar'a gittik, belki bu güne kadar hiç görünmemiş bir olay oldu. 'Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi söküldü' dendi, o dendi, bu dendi ama bizim 3 puanımız gitti. Sonuçta ekonomiyle alakalı paramız gitti. Sustuk, 'hata olur' dedik. İkinci kez oldu, eyvallah. Sezon başlarken VAR sistemi var dediler bizde 'takımların çok fazla canı yanmayacak' dedik."


- "VAR'da en çok mağdur olan takımız"


Sezonun ikinci yarısı öncesi önemli harcamalar yaparak transfer yaptıklarını ancak sezon boyunca VAR'dan en çok puan kaybı yaşayan takım olduklarını öne süren Üneş, şöyle devam etti:

"Bugün VAR üzerinden yapılan hatalara baktığımızda en çok mağdur olan takımız. Neden? Neden Erzurumspor? Kapalı kapılar ardında bu takım düşürüldüyse bize kibarca, 'Yazık, bu paranızı buralara harcamayın, biz sizi zaten sildik attık. Şehrinizde başka şeylere de ihtiyaç var, oraya biraz kanalize olun, paranızı harcayın' desinler. Erzurum'da insanlar heyecanla maçı beklemesin, başka şeylerle uğraşsınlar. En azından bize bu şekilde bilgi versinler. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda dünyanın parasını harcadık. Bizim ve rakiplerimizin sponsorları ve transferleri de ortada. İsim vermek istemiyorum, bugün sahada da vardı. Nasıl gitti, götürüldü, vesaire."


- "Sadece Özgür Bey mi biliyor bu futbolu?"


Üneş, Çaykur Rizespor ile yaptıkları maçın hakemi Özgür Yankaya'nın verdiği kararların kabul edilemez olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"40. dakika gol oldu, yan hakem çizgiye koştu. Ardından Özgür Bey VAR'a gitti, 44'te geri geldi golü iptal etti, 4 dakika. Arada bizim bir futbolcumuz sakatlandı, maç bitti iki dakika uzatma. Ne oldu niye bizim gölümüzü iptal ettiniz. Biz taraftarlarımıza 'Bizi düşürecekler, bir karar alınmış, sizlerin eksi 10-15 derecede 100-150 kilometre yoldan gelip burada saatler öncesinden kuyrukta bekleyip tekrar evinize gitmenize gerek yok, bizi zaten silmişler' diyelim. Bizde o doğrultuda keşke transfer falan da yapmasaydık. Sadece Özgür Bey mi biliyor bu futbolu? 20 bin Erzurumspor taraftarı, bu kadar gönül verenler, medya, yönetim hiç mi bilmiyor bu işi."

Kentte insanların heyecanla beklediği başka bir şey olmadığını anlatan Üneş, şunları kaydetti:

"Taraftarlar çocuklarıyla maça gelmek için bir hafta önceden planlar yapıyor, hava durumunu takip ediyor. Gelir 3 hakem, bir şehrin kaderiyle, puanıyla, parasıyla, bir şehrin belki 1 veya 2 senesiyle maalesef oynayıp gidiyor. Yazık, vallahi yazık. Federasyon da en kolayını yapacaktır, bize ceza verip geçecektir. Bütün Erzurum halkından özür diliyoruz. Biz bunu her platformda dile getireceğiz, bunun mücadelesini vereceğiz."


- "Hakem doğru karar veriyor, VAR ile yamultuyor"


Hüseyin Üneş, makul ölçülerde hakem hatalarının kabul edilebileceğini ancak Erzurumspor'a karşı bunun tam tersi bir tutumun ortaya konulduğunu iddia ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakem saha içinde gördüğünü çalması lazım. Hakem hata yapabilir, VAR geldi. Hakem doğru karar veriyor, VAR ile yamultuyor. VAR'ın adaletine nasıl inanayım. Olmaz olsaydı bu VAR. Bu şehrin kaderiyle oynadı bu VAR. Onun da başında birileri var. Ne şekilde kullandığın ile alakalı. Eğer ellerini vicdanlarına koyduklarında bu üç maçın hakemi rahatsa zaten sorun yok. Hata olabilir ama hep Erzurum'a olmaz. Ben inanıyorum ki Arda Kardeşler buradan İstanbul'a gittiğinde çok rahat gitmedi. Bugün Özgür Bey de çok rahat gitmedi. İnşallah aynı şeyler bir daha ne bize ne de başka takımlara yapılmaz."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:48
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. hakem Özgür Yankaya
  4. Hüseyin Üneş
  5. Spor Toto Süper Lig

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