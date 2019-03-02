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Varank'tan "Yerlilik ruhunu üretimin her alanına hakim kılacağız" açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerlilik ruhunu üretimin her alanına hakim kılacağız. Milli teknoloji, güçlü sanayi anlayışı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
Varank'tan "Yerlilik ruhunu üretimin her alanına hakim kılacağız" açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerlilik ruhunu, üretimin her alanına hakim kılacaklarını belirterek, "Milli teknoloji, güçlü sanayi anlayışı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak." dedi.

Varank, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Rize'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Rizelilerin coşkusu ve gönülden desteğiyle her zaman dosta güven, düşmana korku saldığını söyledi.

Vatandaşlara, "Bağrınızdan çıkardığınız dünya liderine, milletin adamına 31 Mart'ta bir kez daha sahip çıkmaya var mısınız?" sorusunu yönelten Varank, aldığı "evet" yanıtı üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu desteğinizle dünya mazlumlarına umut oluyorsunuz. Tüm adımları daha güçlü bir sanayi, üretim yapısına sahip olmak için atıyoruz. Yatırım, üretim olacak ki büyüme olacak. Büyüme de beraberinde istihdamı getirecek. Sayın Cumhurbaşkanımız istihdam cephesinde çok güzel müjdeler verdi. Aralık 2020'ye kadar her yeni istihdam için işverenlerimizin SGK primlerini ve vergi borçlarını 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Eğer yeni istihdam edilen vatandaşlarımız kadın, genç ya da engelliyse bu süre 18 aya çıkacak. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamın maaşını da devletimiz ödeyecek. Asgari ücret, beş puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen devam edecek."

Varank, üretimi artırmak için kaynakları seferber ettiklerinin altını çizerek, "Organize sanayi bölgelerinde iskonto oranlarını artırarak bedelsiz arsa tahsislerinin kapsamını genişlettik. Arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Tarımsal üretimi de ihmal etmedik. Bakanlığımızın sera yatırım teşviklerini artırdık. Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli teşviklerimizden yararlanabilecek." diye konuştu.

Yerlileşme alanında atacakları adımlar bulunduğuna da dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla savunma sanayinde çağ atladı. Sırada sanayimizin diğer alanları var. İmalattan enerjiye varıncaya kadar pek çok sektörde yerli üretimin payını daha yukarılara taşıyacağız. Yerlilik ruhunu üretimin her alanına hakim kılacağız. Milli teknoloji, güçlü sanayi anlayışı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak."

Varank, KOSGEB ve kalkınma ajanslarının Rize'de önemli yatırımlara destek verdiğini belirterek, kalkınma ajanslarının yatırıma 32 milyon lira katkı sağladığını vurguladı.

Yatırımların, büyüme ve gelişime odaklanan AK Parti politikaları sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Varank, "Şimdi Rize'nin önünde yeni bir kalkınma dönemi var. Rize'ye inşallah birincilik yakışır. Allah birliğimizi daim etisin." dedi.

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:33
  1. AK Parti Rize mitingi
  2. Rİze
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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