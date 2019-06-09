Varank: Veriler korunmalı Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleşen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal bir çerçevenin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 üyelerinin verinin anonimleştirilmesine odaklanması gerektiğini söyledi. Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleşen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nda konuşan Varank, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal bir çerçevenin oluşturulması gerektiğini de belirtti. Varank, hükümetlerin veri akışını politik çıkarları uğruna kullanabileceğine dikkat çekerek, “Bu durum bilgilerin güvenliğini daha da önemli hale getirmektedir” dedi.

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