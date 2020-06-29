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Ekonomi

Varank: "(Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artış) Endeksin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var. Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:03:23 -
Varank: "(Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artış) Endeksin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var. Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz."
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Satılık 2013 model Fiat Ducato

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