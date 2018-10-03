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VAR sistemi puan sistemini nasıl etkiledi?

Hakem hocası Çoban, "Video Yardımcı Hakem" olmasaydı puan cetvelinde ne değişirdi? ve "VAR'lı ve VAR'sız puan durumu" konularını değerlendirdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:56
VAR sistemi puan sistemini nasıl etkiledi?

Hakem hocası Deniz Çoban, Fanatik Gazetesi'ndeki köşesinde "Video Yardımcı Hakem" olmasaydı puan cetvelinde ne değişirdi? ve "VAR'lı ve VAR'sız puan durumu" konularını ele aldı.

İşte Deniz Çoban'ın "En zararlı Bursa!" başlıklı yazısı...

7. hafta itibariyle; 23 farklı maçta, 32 kez hakem kararına Video Yardımcı Hakemler müdahale ettiler. Bu 32 karardan 23'ü hakemler tarafından değiştirildi. Ofsaytla ilgili 11 müdahalenin tamamı düzeltildi. Penaltılarla ilgili 3, sorunlu gollerle ilgili 3, kırmızı kartlarla ilgili ise 6 karar düzeltilmiş görünüyor. Sistemin takımlara etkisine bakarsak... VAR sistemi olduğu için Fenerbahçe ve Malatyaspor 2, Başakşehir, Erzurumspor ve Rizespor ekstra 1 puan kazandı.

Sonuçlar değişmedi

"Değişen 23 karara rağmen bu kadar az puan kazancı mı olur?" demeyin. Çoğu maçta VAR müdahalesi kararı değiştirse bile maç sonucu değişmedi. Örneğin 2 kararın değiştiği Trabzonspor-Göztepe maçında; Trabzonspor'un 1 golü VAR ile geçerli sayılırken, bir golü de VAR yardımıyla geçerli sayılmadı. Kasımpaşa-Alanya maçında Kasımpaşa'nın bir golü VAR yardımıyla iptal edilirken, verilmeyen bir golünün VAR yardımıyla verildiği gibi...

Sistem olmasaydı

VAR sistemi olmasaydı, Bursaspor 5, Sivasspor 2, Göztepe ise 1 puan fazladan almış olacaktı. Sistemden "en çok zarar gören takım" durumundaki Bursaspor; Başakşehir'e elle, Rize'ye ofsayttan attığı goller geçerli olsa berabere bitirdiği bu iki maçtan galip ayrılacaktı. 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında ise penaltıları iptal edilmese belki de maçı berabere tamamlayacaktı.

10 takıma dokunmadı

Geriye kalan 10 takım açısından değişen bir durum yok. VAR olmasaydı da puanlarında bir değişiklik olmayacaktı. Sadece averajlarda değişiklik olacaktı. Örneğin Galatasaray maçında Akhisar'ın golü ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Maç 4-0 değil de 3-0 bitmiş oldu.



Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:56
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