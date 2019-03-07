0553 313 94 23

"VAR sistemi hakem hatalarını çoğalttı"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yokmuş gibi maç yönetmesi gerektiğini belirterek, "Uygulamadan sonra hakem hataları çok arttı. Yokken bu kadar hakem hatası yoktu." dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:41
"VAR sistemi hakem hatalarını çoğalttı"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yokmuş gibi maç yönetmesi gerektiğini belirterek, "Uygulamadan sonra hakem hataları çok arttı. Yokken bu kadar hakem hatası yoktu." dedi.

Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahadaki hakem ile masa başındakinin kariyer, görüş ve inisiyatif kullanma farkları nedeniyle olumsuz durumların çıkabileceği uyarısını daha önce dile getirdiğini aktararak, "Komitenin çareler bulması gerektiğini söyledim. Uygulama Türkiye'de gündeme geldikten sonra uzun bir süreç geçti. Bana göre Türkiye'de geçen bu süreç yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

İspanya, Almanya gibi ülkelerde de sorunlar çıktığını kaydeden Arıcı, "En son İspanya'daki Real Madrid-Barcelona maçındaki uygulama, İspanya'da çok eleştirildi. İki durum akla geliyor, acaba biz mi doğru uygulamıyoruz bu kadar çok eleştiriliyor veya yönetenler ve masa başındakiler mi yetersiz? VAR uygulamasından sonra hakem hataları çok arttı. Yokken bu kadar hakem hatası yoktu. Bana göre hakemler bu uygulama yokmuş gibi maç yönetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

VAR'ın en önemli faydasının ofsayt pozisyonlarında görüldüğünü vurgulayan Arıcı, "Ofsayttan gol atılmıyor. Bu önemli çünkü adaleti kamuoyuna, teknik direktörlere, futbolculara göstermemiz lazım. Güzel futbola hakem olarak katkı sunmamız gerekiyor. Adaleti gösteremezsek sorunlar çıkar, kulüplerin mağdur olmaması için bu sistem geldi." şeklinde görüş belirtti.

 

- "Geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor"

 

Uygulamanın psikolojik ve sosyolojik yönlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Arıcı, "Kararlardan kaynaklanan şoklar nedeniyle futbolcular bazen bir süre kendilerine gelemiyor. Geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Masa başında verilen kararın psikolojik etkisinin görülemediği için değerlendirmelere katılmamasının hata olacağına vurgu yapan Arıcı, şunları söyledi:

"Bunların da incelenmesi lazım. Kısıtlı sayıda bir kadroyla bakıyorsunuz. Hakem, bir gün sahada, diğer gün masa başında, tabii mental yorgunluk da var. O yüzden her şeyden önce kadroyu genişletmemiz lazım. Kadroya başkalarını da örneğin hakemliği yeni bırakmış gözlemcileri de katabiliriz."

 

- "Avrupa standartlarının üstünde VAR odaları yapıldı"

 

Türkiye Futbol Federasyonunun "hiçbir masraftan kaçmadığını" dile getiren Arıcı, "Bana göre Avrupa standartlarının üstünde VAR odaları yapıldı." dedi.

Hakemlerin yaptığı hataları düzeltecek bir sistemin artık bulunduğuna değinen Arıcı, "VAR yokmuş gibi yönetmemiz lazım. Böyle düşününce hata sayısı artırıyor." diye konuştu.

Televizyon kanallarında hakemlik yapmış arkadaşlarının görev aldığını hatırlatan Arıcı, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımızın olumlu eleştirilerini alacağız, faydalanacağız, doğru yola sevk edecek eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. O kişilerin yönetimle ilgili eleştirilerini dikkate almalıyız. Benim üzerinde durduğum şey, UEFA ve FIFA bize neyi dayatıyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bunun dışında hakem kendi inisiyatifini kullanarak bir şeyler yapıyorsa, kuralların dışına çıkıyorsa yanlış yapıyordur. Hakemin kendi inisiyatifi yoktur. FIFA veya UEFA'nın kuralları vardır."

"Tartışılıyorsa gözden geçirilmesi gerekir." ifadesini kullanan Arıcı, "Eğitim demek ki yeterli değil, daha fazla eğitim verilmesi gerekiyor. Daha fazla kafa yormamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:41
  1. Abdurrahman Arıcı
  2. TFFHGD
  3. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
  4. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı
  5. var
  6. Video Yardımcı Hakem Sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun kanaat önderleri"
    1. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    2. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    3. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    4. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    5. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    6. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    7. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    8. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    9. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    10. MSÜ başvurularında ikinci şans
    11. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    12. Tercan Belediyesi son meclis..
    13. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    14. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    15. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    16. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    17. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    18. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    19. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    20. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    21. Arabulucu Türkiye
    22. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    23. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    24. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    25. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    26. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    27. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    28. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    29. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    30. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!