VAR için yeni dönem: 5 saniye sürecek! Önemli adımı dikkat çekti... FIFA duyurdu!

VAR'ın futboldaki yetkisi genişliyor. FIFA, video yardımcı hakemin evriminde iki önemli adımı 2026 Dünya Kupası'nda atmayı planlıyor.

KORNER VE AUTLAR İÇİN DEVREDE!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın ekim ayında ikinci sarı kartları VAR protokolüne dahil etme önerisini değerlendiren FIFA, köşe vuruşları için de harekete geçti.

Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın fikri olan yeniliğe göre hakemlerin köşe vuruşu ve autlardaki hatalı kararlarında VAR devreye girecek.

"5 SANİYE SÜRECEK"

Oyununun daha fazla duraklayacağı yönündeki görüşlere katılmayan Collina, köşe vuruşları için yaklaşık 5 saniyelik bir iletişimle doğru kararın verilebileceğini düşünüyor.

SON KARAR TOPLANTIDA

Dünya Kupası'nda uygulanacak VAR protokolüne dair son karar, Ocak ayındaki IFAB toplantısında karar verilecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

2016'dan beri uluslararası maçlarda kullanılan VAR teknolojisi, 2018 ve 2022'nin ardından üçüncü kez Dünya Kupası'nda hakemlere destek verecek.

FIFA duyurdu!

FIFA, Afrika Uluslar Kupası’na katılacak futbolcuların en geç 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabileceklerini açıkladı.

Süper Lig’den turnuvaya katılacak futbolcular, takımlarının finale kalmaması durumunda en fazla 1 maçı kaçıracak. Afrika Uluslar Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala FIFA, turnuvada yer oynayacak futbolcularla ilgili bir açıklama yayınladı. FIFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Afrika Uluslar Kupası’na katılacak ülkelerin turnuvaya davet edilen futbolcularının en geç 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabilecekleri belirtildi. Buna göre Süper Lig kulüpleri, ligin 17. haftasındaki maçlarda Afrika Uluslar Kupası’na gönderecekleri futbolcularından yararlanamayacak. Lige 17. haftanın ardından ara verilecek. Süper Lig’de 18. haftanın maç takvimi henüz belli olmazken kulüpler, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdikleri oyuncularından takımlarının finale kalmaması halinde en fazla 1 maçtan yararlanamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda final karşılaşması 18 Ocak’ta oynanacak ve Süper Lig kulüplerinden turnuvaya gidecek oyuncular, finalde oynamaları halinde ligde en fazla 2 maçı kaçıracak.