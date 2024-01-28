Vanlıoğlu Hoca rahmetle anılıyor

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Kürsülerin hatibi, mihrapların imamı, imam hatip liselerinin öğretmeni, davranış ve konuşmasıyla gönülleri fetheden kâmil bir insan olan Vanlıoğlu’nun kabri Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine bulunuyor. Her döneminde İslam’ın emir ve yasaklarını cesurca dile getiren, alime alim, zalime zalim, kafire kafir, münafığa münafık demekten geri durmayan ve ömrünü öğrenci yetiştirmeye adayan Vanlıoğlu Hoca, ebediyete hicret edişinin 4. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediliyor. 1943 yılında Bayburt’un Armutlu köyünde dünyaya gelen Ahmet Vanlıoğlu Hoca, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı başta olmak üzere İsmailağa Kur’an Kursu gibi birçok İslami kurumun kuruculuğunu üstlenmişti.