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Vanlı sporculardan büyük başarı

Muay Thai Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai sporcuları 1 altın, 4 bronz madalya ve 1 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

05 Mart 2019 Salı 10:24
Vanlı sporculardan büyük başarı

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai sporcuları 1 altın, 4 bronz madalya ve 1 Türkiye şampiyonluğu elde ettiler.

 

Antalya’da 49 ilden 508 sporcunun katılımı ile alt gençler, üst gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai büyük başarı elde etti. Sporcularından Ruhat Basoğlu katıldığı bir diğer yarışma olan Türkiye Üniversiteler Muay Thai Şampiyonasının A division büyükler kategorisinde ise 9 rakibini mağlup ederek, altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

 

Katıldıkları müsabakalar sonucunda 3 farklı kategoride madalya kazanan sporcularının başarısını değerlendiren MuayThai Milli Antrenörü Sinan Ağlar, “Öncelikle spor kariyerinde ilk kez katıldıkları Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Üniversiteler Arası Muay Thai Şampiyonasında yüreğini ortaya koyarak ilimiz adına canla başla mücadele ederek 5 madalya ve 1 Türkiye şampiyonluğu kazandıran sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Van adına ringe çıkıp rakipleri ile zorlu müsabakalardan galip gelen sporcularımızın müsabakalar esnasında gösterdikleri performansları, federasyon yetkililerimiz tarafından büyük bir ilgi gördü. 7 sporcu ile katıldığımız müsabakalarda, her bir sporcumuzun rakibinin kendisinden daha iyi şartlarda müsabakalara hazırlandığına bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Toplamda 7 final müsabakası ile rakiplerinin karşısına çıkan sporcularımız, ringden 1 altın, 4 bronz madalya ve bir sporcumuzun ise Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu derecesi kazanarak ayrıldılar. Bundan sonraki hedefimiz ise uluslararası ve Avrupa müsabakalarında ilimize daha güzel başarılar ile dönmek olacaktır. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün son 3 yıl içerisinde muay thai branşına göstermiş oldukları ilgi ve destekleri, bugün bizlerin bu başarılarla dönmesine vesile oluyor. İlimiz adına katıldığımız her müsabakada desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:24
  1. Van
  2. Antalya
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