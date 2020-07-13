Van'daki tekne faciasında kaç kişi öldü?
Van'da gerçekleşen tekne faciasında kaç kişinin cansız bedenine ulaşıldı? Kaç kişi kayıp? İşte ayrıntılar...
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.
Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran saat 23.00 sıralarında, Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen "birinci sınıf dalgıç", özel ihtisaslı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı.
2 gün önce yapılan çalışmalar sonucu Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede, gölün 107 metre derinliğinde batan teknenin yeri tespit edildi.
Tekne faciasında kaç kişi öldü?
Van'daki tekne faciasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 29'a yükseldi.