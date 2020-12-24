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Aktüel Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti
Aktüel

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:26:24 -
Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kandahar Mahallesi'nde rahatsızlanan 55 yaşındaki kalp hastası Hatice Kaplan'ın yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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