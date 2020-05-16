  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Van'da yastığa gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:03:06 -
Van'da yastığa gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

VAN (AA) - Van'da bir evde 3 kilo 875 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde Y.K'ye ait evde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.

Evde yüklük olarak tabir edilen yorgan ve yastıkların konulduğu yerde yastığa gizlenmiş 4 pakette 3 kilo 875 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi Y.K, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı