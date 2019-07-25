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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 151 kilo 770 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi uygulama noktasında şüphe üzerine O.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajındaki 10 kolide 300 paket halinde 151 kilo 770 gram eroin bulundu.

Sürücü O.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
  1. Narkotik köpeği alfa
  2. uyuşturucu madde ticareti
  3. nakli veya depolanması faaliyetleri
  4. Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi
  5. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  6. eroin
  7. Van'ın İpekyolu ilçesi

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