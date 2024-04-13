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Yerel Van'da trafik kazası: 11 yaralı
Yerel

Van'da trafik kazası: 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 08:43:00 -
Van'da trafik kazası: 11 yaralı

Van'ın Muradiye-Çaldıran Karayolu'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

 Van'ın Muradiye-Çaldıran Karayolu'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muradiye-Çaldıran Karayolu üzerinde bulunan Tansu Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 65 LE 572 plakalı hafif ticari araç ile 65 NV 547 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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