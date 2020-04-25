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Aktüel

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından boş bir arazide yaptıkları aramada toprağa gömülü 1 adet Kalaşnikof tüfek, 3 adet el bombası ele geçirildi.

2020-04-25 10:34:12 -
Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından boş bir arazide yaptıkları aramada toprağa gömülü 1 adet Kalaşnikof tüfek, 3 adet el bombası ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan boş arazide silah ve el bombasının gömülü olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda belirtilen alanda yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikof tüfek, 3 adet el bombası, 2 adet şarjör ve 122 adet fişek ele geçirildi.

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