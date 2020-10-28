Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu
Van'da jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda uzun namlulu silah, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Jandarmanın Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda uzun namlulu silahlar, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ve canlı malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK / KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda Başkale ilçesine bağlı Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldı.
Açıklamada, operasyon sonucunda AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar, 2 adet el telsizi, 5'i büyük olmak üzere toplam 9 tüp, 2 pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği vurgulandı. . Halkımızın desteği ile daha da güçlü ve daha kararlı şekilde kesintisiz devam edecek.