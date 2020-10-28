Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu

Jandarmanın Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda uzun namlulu silahlar, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ve canlı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK / KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda Başkale ilçesine bağlı Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldı.

Açıklamada, operasyon sonucunda AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar, 2 adet el telsizi, 5'i büyük olmak üzere toplam 9 tüp, 2 pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği vurgulandı. . Halkımızın desteği ile daha da güçlü ve daha kararlı şekilde kesintisiz devam edecek.