  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da terör operasyonunda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Van'da terör operasyonunda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:32:07 -
Van'da terör operasyonunda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yeleğin içinde, keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun
Gündem

Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun

Yunanistan tarafından bugün yapılan açıklamalara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çal..
Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde
Dünya

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde

Fransa’da meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, Frans..
Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay