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Gündem Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı
Gündem

Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van’da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 10:05:00 -
Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 24 şahıs olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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