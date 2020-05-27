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Aktüel

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 343 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:40:07 -
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 343 kişiye para cezası uygulandı

VAN (AA) - Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 lira idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs'ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00'da sona erdi.

Van'da uygulamanın başladığı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00 ile 26 Mayıs Salı günü saat 00.00 arasında kısıtlamaya uymayan 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

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