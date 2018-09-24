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Van'da salgın hastalık paniği! 300 tanesi telef oldu

Van'da kuş ölümlerinin ardından şimdi de kümes hayvanlarının telef olmasına neden olan hastalık yüzünden hindi çiftliği işleten bir işletmeci 300 hindisinin telef olduğunu belirtti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 13:07
Van'da salgın hastalık paniği! 300 tanesi telef oldu

Van’ın Erciş ilçesinde kuş ölümlerinin ardından şimdi de kümes hayvanları telef olmaya başladı.

GÜNDE 30 HİNDİ TELEF OLUYOR

İlçeye bağlı Gölağzı Mahallesi’nde hindi çiftliği işleten Metin Altaş isimli genç üretici, son 10 gün içinde 300 adet hindisinin telef olduğunu söyledi. Yetkilerden acil yardım talep eden Altaş, 750 adet hindiden 450 adet kaldığını ve günlük kaybının ortalama 30 civarında olduğunu belirtti. Kapalı ortamda tuttuğu hindileri iki aydır dışarıda beslediğini, gerekli aşı ve vitaminleri vermesine rağmen hayvanlarda ani gelişen toplum ölümlerin kendisini son derece tedirgin ettiğini ifade eden Altaş, “Yaklaşık 8 aydır çiftliğimde anaç hindi ve palaz yetiştiriyorum. Hayvanlara gerekli aşı ve vitaminlerini vermeme rağmen yaklaşık 10 günlük süre içinde belirlenemeyen bir nedenle toplu ölümler meydana geldi. Önce komşulardaki tavuk, horoz, kaz ve ördek gibi kanatlılarda ölümler başladı. Ardından, bana ait olan hindilere bulaştı. Hayvanlarda ishal, ağızdan salya akması ve iştahsızlık söz konusu. Günlük ortalama 30 civarında hindi telef olmaktadır. 750 adet hindiden şu ana kadar kaybım 300 civarında. 45 bin TL zararım mevcut. Yetkilerden bu salgın hastalığa çare bulmalarını acilen talep ediyorum’’ dedi.

SALGIN HASTALIĞIN TÜRÜ BELİRLENECEK

Toplu hindi ölümlerinin yaşandığı çiftliğe giden Erciş Orman ve Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri ise telef olan hindilerden gerekli dışkı ve salya örneklerini alarak Elazığ Hayvan Salgın Hastalıkları Araştırma Merkezine gönderdi. Salgın hastalığın türünün yapılacak laboratuvar tetkiklerinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 13:07
  1. Van
  2. kuş ölümleri
  3. kümes hayvanları
  4. hindi çiftliği
  5. Erciş Orman ve Tarım Müdürlüğü
  6. Elazığ Hayvan Salgın Hastalıkları Araştırma Merkezi

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