  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:16:35 -
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçenin Güroluk Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü plastik bidon içinde makineli tüfek, el dürbünü, lazermetre, bir miktar mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı