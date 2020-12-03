Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Büklümdere Mahallesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve bir miktar mermi bulundu.