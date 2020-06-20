  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:04:48 -
Van'da peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, alınan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Balaban Yol Kontrol Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki bir yolcunun eşyalarında yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı