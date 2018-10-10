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Van'da park halindeki arabadan 50 kilodan fazla eroin çıktı

Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
Van'da park halindeki arabadan 50 kilodan fazla eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 9 Ekim 2018 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Edremit ilçesi Kavurma Mahallesi 1058 Konut TOKİ Sitesi D5 A-Blok önünde park halinde bulunan 65 plaka sayılı araçta, narkotik madde arama köpeği ’Zeyna’ ile birlikte yapılan detaylı aramada 100 paket halinde toplam 51 kilo 420 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak O.H. ve H.İ. isimli şahıslar ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alınmışlardır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
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  2. eroin
  3. uyuşturucu
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