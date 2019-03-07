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Van’da masa tenisi il birinciliği müsabakaları

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4 gün boyunca düzenlenen ‘Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:43
Van’da masa tenisi il birinciliği müsabakaları

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4 gün boyunca düzenlenen ‘Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörlüğü organizasyonluğunda düzenlenen ve 4 gün boyunca Tuşba Gençlik Merkezinde toplamda 55 takımından 110 erkek ve 60 bayan sporcunun katılım sağladığı ‘Okullar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği’ müsabakaları, gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Hilmi Irak Ortaokulu il birincisi olurken, Atatürk Ortaokulu il ikincisi, Gevaş Güzelkonak Yatılı Bölge Okulu il üçüncüsü oldu. Kızlar kategorisinde ise; Hilmi Irak Ortaokulu il birincisi olurken, Ferit Melen Ortaokulu ikinci, Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü ve Mehmetçik Selen Ortaokulu ise dördüncü oldu. Çekişmeli ve heyecanlı mücadelelerin sergilendiği müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Masa Tenisi İl Temsilcisi Seyvan Duman ve Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Kurt tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:43
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