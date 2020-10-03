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Aktüel Van'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Aktüel

Van'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:36:17 -
Van'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

VAN (AA) - Van'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Halsizlik, eklem ağrısı gibi şikayetleri nedeniyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Kaya, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 20 gün tedavi gören Kaya, bugün öğlene doğru verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Kaya için Van Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından özgeçmişi okundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, yardımseverliği ve görev aşkıyla örnek olan meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından mesai arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan Kaya'nın naaşı, Van Ferit Melen Havalimanından memleketine uğurlandı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, savcılar, hakimler, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar ve adliye personelleri katıldı.


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