Van'da korkutan deprem
AFAD, Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 00.38'de Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.88 kilometre olarak duyruldu.
AFAD, Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 00.38'de Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.88 kilometre olarak duyruldu.
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