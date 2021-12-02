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Gündem Van'da korkutan deprem
Gündem

Van'da korkutan deprem

AFAD, Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 01:32:00 -
Van'da korkutan deprem

AFAD, saat 00.38'de Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.88 kilometre olarak duyruldu.

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