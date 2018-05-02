THY - Konya
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da kaçak balık avcılarına geçit yok

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:01
Van'da kaçak balık avcılarına geçit yok

Van'da, 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz denetlemelerini arttırdı.

Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında kaçak balık avlananlara karşı 7/24 nöbet tutuyor.

Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda, 2 araçta, Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:01
  1. Muradiye
  2. 5 Nisan
  3. Van Gölü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnstagram o güncellemeyi test ediyor
    1. İnstagram o güncellemeyi test ediyor
    2. Emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı
    3. Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne..
    4. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan..
    5. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nden emsal..
    6. Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!
    7. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında..
    8. Facebook'dan bir skandal daha!..
    9. Tarçın ve balın muhteşem karışımı
    10. Yazışmalar deşifre oldu! Bakan'ı ele..
    11. Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını..
    12. Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!
    13. Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla..
    14. O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı!..
    15. Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka..
    16. Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen..
    17. 61 kilogram eroin ele geçirildi
    18. DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan..
    19. Fişi çekildi! "Kendine kulüp bul"
    20. Japonya’dan ikili taktik
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!