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Aktüel Van'da jandarmadan terör operasyonu
Aktüel

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:20:16 -
Van'da jandarmadan terör operasyonu

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış mutfak tüpü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalında 30 Ağustos 2020'de operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde önceki yıllarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşendiği değerlendirilen 2 adet el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış büyük mutfak tüpü ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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