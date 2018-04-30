Van'da ilk defa düzenlenecek!



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarafından desteklenen ‘Kısa Film Festivali’ lansman toplantısı belediye binasında düzenlendi. Toplantıya İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili aynı zamanda Festival Başkanı Cemil Öztürk, Festival Yönetmeni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş, Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Afıf Ataman ve Festival Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Çelik katıldı.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van'ın daha önce terörle, olumsuzluklarla gündeme geldiğini bu imajı değiştirmek için böyle etkinlikler yapılması gerektiğini söyledi. Öztürk, "Tarihe karşı sorumluluk bilinci ile birçok medeniyete beşiklik etmiş, tarihi, kültürü ve sanatı kendinde barındırmış bu şehri ve doğal güzellikleri tüm dünyaya gösterebilmek kısa film festivalini yapmaya kara verdik. Amacımız Van’ın tüm güzelliklerini sadece Vanlılara değil tüm Türkiye’ye ve dünyaya gösterebilmektir. Bunun yanında bir diğer amacımız da sanatsal anlamında ilimizde sanatı, sinemaseverleri kısa film festivali ile buluşturmak ve sanata dair, sinemaya dair Van'ımızdan katkı sunmaktır. Artık Van, hem ülke hem de dünya gündeminde güzelliklerle, olumlu haberlerle, festivallerle, şenliklerle ve örnek projelerle anılan bir şehir haline gelmiştir. Kısa Film Festivali’ne 424 filmin başvuruda bulundu. Bunun yanında 70’ten fazla kişi Van temalı kısa film atölyesi kapsamında başvuru yaptı. Bu sayı çok güzel bir sayı. Festivalin ikincisi, üçüncüsü düzenlendiği zaman bu sayı daha da artacak ve bu festival ulusal değil, uluslararası film festivali olarak devam edecek" dedi.