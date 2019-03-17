Van'da ''horoz dövüşü'' operasyonu Van'ın İpekyolu ilçesinde "horoz dövüşü" düzenlenerek yasa dışı bahis oynatıldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi. 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 49 kişiye para cezası verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırılarak yasa dışı bahis oynatılması söylentileriyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak, hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinde kontrollerin sürdüğü bildirildi. Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak'taki iş yerinde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, horoz dövüşü için kurulmuş ringin etrafında toplananlarla ilgili işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İş yerinde 100 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilacın yanı sıra 5 bin 395 lira ele geçirildi. Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 49 kişiye ise toplam 15 bin 680 lira para cezası uygulandı." Açıklamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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