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Aktüel Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu
Aktüel

Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:25:28 -
Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde harabe evde yaşayan Yılmaz ailesi, belediye tarafından yaptırılan yeni eve yerleştirildi.

Akpınar Mahallesi'nde damı ve kapısı olmayan evde zor şartlarda yaşamını sürdüren 10 nüfuslu ailenin durumunu öğrenen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aileye yardımcı olmak için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Bunun üzerine ailenin kışı bir yuvada geçirmesi için harekete geçen belediye ekipleri, eski evin yerine yenisini inşa etti.

Kısa sürede tamamlanan ev, Yılmaz ailesine teslim edildi.

Belediye Başkanı Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Sosyal projelerle devletin sıcak yüzünü ve şefkatini muhtaç ailelere hissettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tanış, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin yüreklerine dokunan böyle çalışmaları yapmak bizlerin insanlık vazifesidir. Daha öncede ilçemizde yer alan birçok ihtiyaç sahibi ailemize ev inşa ettik. Bu, Ak Belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin görev ve sorumluluğudur. Bu görevimizi ifa etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Görev sahamızda bulunan muhtaç ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Yeni evin ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Zeytin Yılmaz ise "Daha önce evimiz yoktu. Şimdi yeni evimize girdik. Allah razı olsun. Siz bize yeni ev kurdunuz, Allah da sizi cennetine kabul etsin. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

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