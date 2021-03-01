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Yaşam Van'da gizli kurulan taziye vaka sayılarını artırdı
Yaşam

Van'da gizli kurulan taziye vaka sayılarını artırdı

Van'da yasak olmasına rağmen gizli şekilde kurulan 2 taziye vaka sayılarında artışa neden oldu. Vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 16:40:00 -
Van'da gizli kurulan taziye vaka sayılarını artırdı

Koronavirüs vakaları bakımından büyükşehirler arasında en iyi durumda olan Van’da, yasak olmasına rağmen gizli şekilde kurulduğu sonradan tespit edilen 2 taziye vaka sayılarında artışa neden oldu.

Yasak taziyede vaka sayısı arttı

Tüm Türkiye, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarının atılacağı kararları beklerken, Van’da uzun zamandır artış göstermeyen korona virüs vaka sayısı, yasak olmasına rağmen taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi. Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi’nde Erzengin ailesi ve Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi’ndeki Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Evler karantinaya alındı

Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

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