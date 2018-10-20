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Van'da fuhuş operasyonu! 13 kişi tutuklandı

Van ve Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen 'Fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 35 şahsa 37 bin 240 TL idari para cezası da uygulandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
Van'da fuhuş operasyonu! 13 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' suçundan yürütülen soruşturma dosyası ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, takip ve tespitler çerçevesinde 3 ay süreli kapsamlı çalışma neticesinde; organize olarak 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' yaptığı belirlenen şüpheli şahıslara yönelik olarak 15 Ekim 2018 günü Van merkezde 6, Gevaş ilçesinde 5 adres olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda F.G., N.T., M.D., İ.Ö., İ.Ş., Y.K., R.K., F.K., N.S., S.T., N.D., T.Y., U.Y. ve C.F. isimli 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.G., N.T., M.D., İ.Ö., İ.Ş., Y.K., R.K., F.K., N.S., S.T., N.D., T.Y., U.Y. ve C.F. isimli 14 şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca T.Y. adli kontrol kararı ile serbest, F.G., N.T., M.D., İ.Ö., İ.Ş., Y.K., R.K., F.K., N.S., S.T., N.D., U.Y. ve C.F. isimli 13 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 35 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesine göre 37 bin 240 TL idari para cezası uygulandı. Genel ahlak ve adabın sağlanmasına yönelik Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmalar kararlıkla devam edecektir” denildi.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:51
  1. Van
  2. Gevaş
  3. fuhuş operasyonu

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