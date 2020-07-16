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Aktüel

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan Pilot Komiser Altunbaş'ın ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:31:43 -
Van'da düşen keşif uçağında şehit olan Pilot Komiser Altunbaş'ın ailesine acı haber verildi

ANKARA (AA) - Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Altunbaş'ın (31) Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde eşi Hilal Altunbaş ile yaşadığı eve gelen yetkililer, acı haberi eşine verdi.

Şehadet haberinin ulaşmasının ardından eve Türk bayrakları asıldı.

Ankara'da yaşayan şehidin babası Süleyman Altunbaş, cenazeyi teslim almak üzere Van'a giderken anne Sonay Altunbaş ise oğlunun evine geldi.

Altunbaş ve kendisi de polis olan eşinin meslektaşları, eve gelerek taziyelerini iletti.

Mesleğe 2013'te giren Altunbaş'ın 1 yaşında Göktürk isminde çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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