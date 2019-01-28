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Van'da dehşet veren olay! Eve geç gelen kızını boğarak öldürdü

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kadın, işi sebebiyle eve geç giden 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra, emniyete gidip teslim oldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:02
Van'da dehşet veren olay! Eve geç gelen kızını boğarak öldürdü

Van'da 18 yaşındaki kızını boğarak öldüren anne, polis merkezine giderek teslim oldu.

Kan dondurucu olay, 27 Ocak pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Tuşba İlçesi’nde meydana geldi.

Anne ve babası bir süre önce ayrılmış

İddialara göre, 18 yaşındaki Ayşe A.'nın annesi ve babası bir süre önce aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sürecinin ardından, annesiyle yaşayan Ayşe A. geçimlerini sağlamak için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle evine geç giden genç kız ile annesi arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Cumartesi gecesi Ayşe A. yine eve geç gidince annesiyle aralarında kavga çıktı.

“Evde kızımı öldürdüm”

Sözcü gazetesinin haberine göre, Pazar sabahı karakola giden anne N.A. polise evinin anahtarını vererek “Kızımı öldürdüm, cesedi şu an evde” dedi. Eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ürperten ifade

İfadesinde; kızının eğlence merkezinde çalışmasına karşı olduğunu anlatan anne N.A.’nın “Eve geç geldiği için tartıştık. Tartışma alevlenince cinnet geçirerek Ayşe’nin boğazına sarıldım. Kendime geldiğimde Ayşe ölmüştü” dediği öğrenildi.

Baba da emniyete götürüldü

Anne N.A.'nın ifadesinin ardından Ayşe A.'nın babası da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Ölümüm annemin elinden olacak”

Ayşe A.’nın arkadaşları, “Ayşe hayat dolu biriydi. Ama annesinin sürekli kendisine baskı uyguladığını söylüyordu. Bir hafta önce Ayşe bize, ‘Bir gün ölümüm annemin yüzünden olacak’ demişti. Bunu söyledikten bir hafta sonra da bu olay yaşandı. Bize hep, ‘Kızlarına güzel davranan annelerine çok özeniyorum’ derdi. Çok acı bir olay” ifadelerini kullandılar.

Van Polisi'nin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:02
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