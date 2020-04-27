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Aktüel

Van'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

2020-04-27 10:19:37 -
Van'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Van'dan Afganistan'a geçmek isteyen ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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