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Aktüel Van'da çobanlar aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı
Aktüel

Van'da çobanlar aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:44:28 -
Van'da çobanlar aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde çobanlar, yaylada bulunan koyunlarını kent merkezine getirirken aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın soğumasıyla, besiciler, sürülerini yüksek kesimlerden kent merkezine getirmeye devam ediyor.

Başkale'deki yaylalarda, 15 gün önce sürüleriyle yola çıkan 3 çoban, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipiye yakalandı.

Geceyi arazide zor şartlarda geçiren çobanlar, evlerine ulaşmak için günün ilk ışıklarıyla yeniden yola koyuldu.

Karla kaplı dağlarda sürülerini zor şartlarda ilerleten çobanlardan Çoban Adem Yılmaz, AA muhabirine, havaların soğumasıyla sürülerini yayladan indirdiklerini söyledi.

Kent merkezine ulaşmak için 15 gündür yolda olduklarını anlatan Yılmaz, "Gece, Kurubaş Geçidi'nde kar yağışına yakalandık. Çok zor anlar yaşadık. Bine yakın koyunla mahsur kaldık. Gün ışıyınca da yolumuza devam ediyoruz. Havalar baya soğumuş. Nasip olursa yarın akşama kadar kampüs yakınlarındaki evimize ulaşacağız." dedi.


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