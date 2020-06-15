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Aktüel

Van'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:31:25 -
Van'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

VAN (AA) - Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden faaliyete geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı pazar, kontrollü sosyal hayata geçiş dönemi kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tekrar hizmet vermeye başladı.

Bostaniçi Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı'na gelenler, ateşleri ölçülerek alana alındı. Ekipler ayrıca vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli uyardı.

Pazarın yeniden açılmasıyla işlerinin başına dönen hayvan satıcıları, Kurban Bayramı öncesinde böyle bir kararın alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar da almak istedikleri hayvanların pazarlığını sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan yapmaya çalıştı.




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