Van'da belediyenin alımını gerçekleştirdiği 22 otobüs hizmete girdi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada kullanılmak üzere alınan 22 otobüs düzenlenen törenle hizmete girdi.

Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte toplu taşımadaki kalitenin arttırılması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Belediyenin araç filosunu güçlendirmek için yola koyulduklarını dile getiren Bilmez, şöyle dedi:

"Kentimizin temel sorunu olan ulaşım sorununa el attık. Bu sorun daha önce Kent Danışma Konseyinde detaylı bir şekilde tartışıldı. Araç filomuzu güçlendirmek için yola koyulduk. BMC'nin engellilere uyumlu, alçak tabanlı, 25 oturağı olan, normal zamanlarda 41 yolcuyu ayakta taşıyabilen araçlarımız bugünden itibaren halkımızın hizmetinde olacak.



Bu araçlarda Belvan kart kullanılacak. Ayrıca 4 Mercedes-Benz otobüs daha aldık. Şehirlerarası yolcu taşıyabilme standardına sahip bu otobüsler Kapıköy Sınır Kapısı ile kent merkezi arasında hizmet verecek. İlimize gelen turistlerin daha sağlıklı bir şekilde taşınmasını istiyoruz. Yaptığımız anketlerde İranlı turistlerin en çok taşıma konusunda şikayetçi olduklarını gördük. Pandemiden dolayı sınır kapısındaki hareketlilik bu yıl maalesef olmadı. Gelecek Nevruz Bayramı ve alışveriş festivaliyle önceki hareketliliğin yaşanmasını temenni ediyoruz. Yeni aldığımız bu araçlarla bu şikayetlerin önüne geçeceğiz."

BMC'den 10 araç daha aldıklarını ancak ellerinde sıfır araç bulunmadığı için teslimatın gelecek mart ayında yapılacağını aktaran Bilmez, "Bu araçların tamamını kendi belediyemizin öz gelirleriyle bir banka, kurum veya firmaya borçlanmadan aldık. Van halkının her türlü hizmeti almaya layık olduğuna inanıyoruz. Araçların kentimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bilmez, şehrin ihtiyacı olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve vahşi depolamaya son veren Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini bitirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Ömer Keskin'in ettiği dua sonrasında kurdelası kesilen 22 otobüs hizmete girdi.