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Aktüel

Van'da balık tutmaya çalışırken çaya düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:32:38 -
Van'da balık tutmaya çalışırken çaya düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde balık tutmaya çalışırken düştüğü çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kasımbağı Mahallesi yakınlarındaki Zilan Çayı kenarında dün balık tutmaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Ferhat Öner'in cesedi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve İlçe Jandarma Bot Timi, Öner'in cesedine kaybolduğu yerin 150 metre ilerisinde ulaştı.

Dalgıç ekiplerce sudan çıkarılan Öner'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.

Öner'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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