Van'da balık tutmak isterken çaya düşen genç kayboldu
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde balık tutmak isteyen genç, düştüğü çayda kayboldu.
Kasımbağı Mahallesi yakınlarındaki Zilan Çayı kenarında balık tutmaya çalışan 17 yaşındaki Ferhat Öner, dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kaybolan Öner'i görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Erciş Jandarma Bot timleri bölgeye gelerek çayda kayıp genci arama çalışması başlattı.