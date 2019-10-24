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Van'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Van'da askeri araç kaza yaptı. Meydana gelen olayda çok sayıda askerimiz yaralandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:32
Van'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Van- Erciş kara yolundan askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Van- Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Erciş'ten Van'a asker taşıyan aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, 65 BA 454 plakalı midibüs iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan midibüste ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede el feneri ile yaralı olup olmadığını araştırdı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 21:32
  1. Van
  2. Van askeri araç devrildi

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  • misafir misafir 8 sa önce
    Gecmis olsun. Rabbimşifa versin insallah.

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