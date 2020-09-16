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Aktüel Van'da artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı
Aktüel

Van'da artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:04:46 -
Van'da artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı

VAN (AA) - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle açtığı "Kovid-19" polikliniklerinde 24 saat hizmet veriyor.

Van'da artan vaka sayılarının önüne geçilmesi ve hastalara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 'Kovid-19' polikliniği daha açtı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ilk vakanın tespitinden bugüne kadar dinamik bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için hastanede bazı değişiklikler yaptıklarını anlatan Çelik, son olarak Kovid-19 alanını daha da genişleterek ek poliklinikler açtıklarını belirtti.

İklim şartları ve kentteki vaka sayılarındaki artış nedeniyle polikliniklerin bir kısmını yeni binaya taşıyarak daha geniş ikinci bir Kovid-19 alanı yaptıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 polikliniğimiz sürekli hizmet veriyor. Daha önce eski alanda olmayan sürüntü örneğini alma yeri de oluşturduk. Burada hem poliklinik muayene hem sürüntü alınması hem de radyolojik tetkikleri yapıyoruz. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü artan polikilinik sayısı bekleme süresini kısalttı. Sonuçlar çok hızlı çıkıyor. Örnek verildikten ortalama 6 ila 8 saat sonra soncu vatandaşa iletiyoruz. Ayrıca zaman kaybı olmadan da tomografi çekilebiliyor. Filyasyon ekiplerinin de artmasıyla hasta sayının azaldığını fark ettik."

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Kovid-19 alanı kordinatör hekimi Kadir Bartın ise 1 Eylül itibarıyla oluşturdukları alanda 24 saat hizmet verdiklerini dile getirdi.

Alanda ara yoğun bakım ünitesinin bulunduğunu belirten Bartın, "Kış mevsiminin yaklaşması ve vaka sayılarındaki artış bu alanın oluşturulmasındaki en önemli etken oldu. Amacımız halkımıza daha iyi şartlarda, daha konforlu hizmet sunabilmek. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarının üst düzeyde tutulduğu bu alanımızda bekleme alanları da oluşturduk. Poliklinik alanlarımızı da genişleterek en iyi hizmeti vermeye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

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