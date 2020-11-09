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Aktüel Van'da 9 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiası
Aktüel

Van'da 9 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:47:58 -
Van'da 9 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiası

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde kendisinden yaşça büyük biri tarafından darbedildiği iddia edilen 9 yaşındaki çocuğun babası, suç duyurusunda bulundu.

Dilaver A, ilçeye bağlı Erginler Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 9 yaşındaki oğlu M.A'nın, yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.

Kafasında yarıklar oluşan ve sırtında darp izleri bulunan oğlunun, darbedildiği çocuğun babası tarafından hastaneye kaldırıldığını belirten Dilaver A, olayın sorumlularının bulunması için şikayetçi olduğunu söyledi.

Babasını hastaneye götürdüğü sırada olayı öğrendiğini aktaran Dilaver A, şöyle konuştu:

"Hastaneye gittiğimde oğlumu gördüm. Çok kötü durumdaydı. Buraya getirirken de korkutmuşlar. 'Bir şey söylersen bir daha ailene göstermeyeceğiz' demişler. Oğlumu hastaneye getiren kişi kayalıktan düştüğünü söyledi. Oğlum düz bir alanda olduklarını ve kayalığın olmadığını söyleyerek yalanladı. Ben hayatımda böyle şiddet görmedim. Sorumluların cezalarını çekmelerini istiyorum. Bugün savcılıkta ifademiz alındı ardından bizi Van'daki Adli Tıp Kurumuna getirdiler. Bunu oğluma yapanlarla herhangi bir husumetim yok. Suçsuz, günahsız çocuğumu darbettiler. Ben şikayetçiyim. Bugün çocuğumun başına bunu getirdiler yarın başkasının çocuğunun başına getirmesin."

Darbedilen M.A. ise yemek yediği sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Oturduğum sırada boynumdan bir ses geldi. Arkama baktığımda bir çocuk bana üst üste vurmaya başladı. Daha sonra babası geldi. O sırada ben bayılmışım. Başımı soğuk suyla yıkadığında kendime geldim. Beni kaldırdı ve 'kimseye söyleme sen kayalıklardan düşmüşsün. Söylersen seni babana, annene ve ailene göstermeyeceğim.' dedi. Çok korktum." ifadelerini kullandı.

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