Şifa niyetine yedi, ölümün eşiğinden döndü! Şeker hastalığına iyi gelir diyenlere kandı, az kalsın canından oluyordu!

Mardin'de şeker hastası bir kadın, arkadaşlarının tavsiyesiyle yediği yabani ot yüzünden ölümün kıyısından döndü. İç organlarında ağır hasar oluşan M.S. zorlu bir tedaviyle hayata tutunurken, hastaneye akın eden benzer vakalar sonrası uzmanlar uyardı: "Doğadaki her ot şifa değildir, herkes bu kadar şanslı olmayabilir"

Şeker hastası M.S., bahar aylarında dağdan topladığı otu, arkadaşlarının "şeker hastalığına iyi gelir." önerisi üzerine pişirip yedi. Kısa süre sonra rahatsızlanan M.S., yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan kadının iç organlarında ağır hasar oluştuğu belirlendi. Uygulanan tedavinin ardından iç organlarının değerleri düzeldi. Tekrar hayata tutunan M.S. uyarılarda bulundu.

'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Çağlar Öztürk, son dönemde hastaneye başvuran zehirlenme vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Hastanemize yaklaşık iki haftadır yabancı ot zehirlenmesi şikayetiyle çok sayıda vaka gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere çiğdem özü veya çiriş otu denilen bu bitkiye karışan bazı yabani otların yenmesiyle beraber hastalarda karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kan değerlerinde bozulmalar olabiliyor. Daha kötü sonuçlara da sebebiyet verebilir.” diye konuştu.

Hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı ve Dr. Öğretim Üyesi İdris Baydar ise doğada bulunan her bitkinin tüketilmemesi gerektiğini yönünde uyarıda bulundu. Baykar, "Herkes bu kadar şanslı olamayabilir." diyerek de tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.