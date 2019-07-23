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Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:44
Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 düzensiz göçmen yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. 

Kontrollerde, kamyonetin kasasında bulunan 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. 

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:44
  1. Afganistan
  2. Senegal
  3. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. İl Emniyet Müdürlüğü
  5. Van-Hakkari kara yolu
  6. Van'ın Gürpınar ilçesi

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