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Aktüel Van'da 210 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Van'da 210 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:39:46 -
Van'da 210 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 210 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, düzensiz göçmen ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan E.K. idaresindeki tırda arama yapıldı.

Aramada, tırın dorsesinde saklanan 18'i çocuk, 11'i kadın 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi.

Tır sürücüsünü gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edecek.

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